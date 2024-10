Milleunadonna.it - Paola Maugeri sfata i miti sulla menopausa: "Si può fare l’amore tutti i giorni e provare il piacere assoluto”

Leggi tutto 📰 Milleunadonna.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo una carriera vissuta tra le star del rock come giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica,nel 2021, ha detto addio alla sua vecchia vita in Italia e si è trasferita in Svezia. A cinquantasei anni, si è raccontata senza filtri in una lunga intervista a Vanity Fair per spiegare che solo oggi sta vivendo la vit