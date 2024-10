Iodonna.it - Ospite speciale è Gaia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa sera alle 21.15 su Sky il nuovo appuntamento con X Factor 2024 Live potrebbe stupire con una promessa dal veterano dei giudici: Manuel Agnelli in un ballo sfrenato. La prima esibizione Live è stata la più seguita di tutte le 4 edizioni, confermando il successo di un format musicale che, anno dopo anno, si rinnova e non annoia mai. I fantastici 4, ovvero i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi si sono dimostrati autorevoli, divertenti e con un innato senso dello spettacolo così come Giorgia: la sua conduzione è impeccabile.