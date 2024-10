"Non ci arrendiamo": i commercianti di piazza Giordano fanno rete contro la microcriminalità (Di giovedì 31 ottobre 2024) I commercianti di piazza Umberto Giordano fanno squadra contro la microcriminalità e si impegnano per rendere l'isola pedonale di Foggia un luogo piacevole, dove trascorrere del tempo, per piacere o commissioni."In seguito ai recenti episodi di furti e scippi avvenuto in piazza Umberto Foggiatoday.it - "Non ci arrendiamo": i commercianti di piazza Giordano fanno rete contro la microcriminalità Leggi tutto 📰 Foggiatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) IdiUmbertosquadralae si impegnano per rendere l'isola pedonale di Foggia un luogo piacevole, dove trascorrere del tempo, per piacere o commissioni."In seguito ai recenti episodi di furti e scippi avvenuto inUmberto

I rappresentanti di Bystronic, infatti, non solo hanno ribadito la volontà di cessare l'attività dei siti di San Giuliano e Fizzonasco, ma hanno sostenuto di sapere da tempo che avrebbero ...

I pacifisti non si arrendono? No di certo! Noi vogliamo continuare a lavorare per la pace e idealmente ci mettiamo nello stesso solco di idee, prospettive, proposte che hanno caratterizzato i ...

Chiediamo che venga fatta luce sulle responsabilità per la scomparsa. Noi non ci arrendiamo e anche i magistrati non devono arrendersi, bisogna indagare per arrivare a chi ha ucciso Fausto e Iaio".

ma non esiste che ci arrendiamo. Possiamo mettere i nostri attaccanti nelle condizioni di calciare più in porta, dobbiamo essere più determinanti". Gilardino è al secondo anno in corso alla guida del ...