Napoli Emanuele ucciso a 15 anni in una sparatoria | oggi i funerali alla Sanità

A celebrare la funzione sarà l'arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia. Lutto nell'intero quartiere per commemorare la giovane vittima della sparatoria

Napoli, 15enne ucciso, parla la mamma dell'amico ferito: "L'avevo denunciato per salvarlo. E mi sono sentita abbandonata"

(La Repubblica) Ci sono due indagati, minorenni, per l'omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso in una sparatoria la scorsa settimana in corso Umberto I a Napoli. I due, a oggi unici indagati a ...

Quindicenne ucciso a Napoli, il preside della scuola dove era iscritto: “L’istituto smembrato per risparmiare”

La polemica: “Per Emanuele e quelli come lui non si è disposti a spendere. Oggi, la scuola è l’ultima delle preoccupazioni” ...

Omicidio a Napoli, Emanuele Tufano ucciso a 15 anni, don Mimmo Battaglia: «Napoli perde parte del suo futuro»

Piene di dolore le parole di don Mimmo Battaglia, arcivescovo della città, sulla morte di Emanuele Tufano: «Ogni volta che un giovane viene ucciso la nostra città ...

Sparatoria nel centro di Napoli, Emanuele Tufano ucciso a colpi di pistola. Altri due minorenni feriti

È il bilancio di quanto accaduto stanotte in Corso Umberto. La polizia sta verificando il ruolo del secondo ragazzo ...