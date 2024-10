Mobilità a Roma: Corsa dei Santi e chiusure per eventi del weekend (Di giovedì 31 ottobre 2024) Domani strade chiuse per la Corsa dei Santi; modifiche alla viabilità anche per la festa delle Forze Armate e una manifestazione culturale La Capitale si prepara a un weekend intenso in termini di Mobilità, con numerose chiusure e deviazioni dei mezzi pubblici a causa di eventi sportivi e manifestazioni. Domani mattina, tra le 8 e le 10:30, si terrà l’annuale Corsa dei Santi, con partenza e arrivo previsti in piazza Pio XII. Il percorso della gara toccherà le principali vie del centro, attraversando tra le altre via della Conciliazione, corso Vittorio, via dei Fori Imperiali, piazza del Popolo e via Cola di Rienzo. Le strade interessate saranno chiuse a partire dalle 8, con riaperture progressive a partire dalle 10:30. Durante l’evento, sono previste deviazioni per le linee di autobus che attraversano il centro. Romadailynews.it - Mobilità a Roma: Corsa dei Santi e chiusure per eventi del weekend Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Domani strade chiuse per ladei; modifiche alla viabilità anche per la festa delle Forze Armate e una manifestazione culturale La Capitale si prepara a unintenso in termini di, con numerosee deviazioni dei mezzi pubblici a causa disportivi e manifestazioni. Domani mattina, tra le 8 e le 10:30, si terrà l’annualedei, con partenza e arrivo previsti in piazza Pio XII. Il percorso della gara toccherà le principali vie del centro, attraversando tra le altre via della Conciliazione, corso Vittorio, via dei Fori Imperiali, piazza del Popolo e via Cola di Rienzo. Le strade interessate saranno chiuse a partire dalle 8, con riaperture progressive a partire dalle 10:30. Durante l’evento, sono previste deviazioni per le linee di autobus che attraversano il centro.

