Mister Movie | Il trailer di F Marry Kill fissa la data di uscita per la commedia slasher di Lucy Hale

Lionsgate ha rilasciato il trailer ufficiale di F Marry Kill, il prossimo thriller slasher con una dose di commedia nera, diretto da Laura Murphy e prodotto da Buzz Studios. La storia è interpretata dalla star Lucy Hale (Pretty Little Liars) e Virginia Gardner (Marvel's Runaways), che insieme portano in scena un'avventura mozzafiato tra appuntamenti e indagini. Il film sarà disponibile in alcune sale e su piattaforme digitali a partire dal 6 dicembre 2024. Trama: Un Appuntamento Letale per una Fan dei Crimini Reali La protagonista, Eva Vaugh (interpretata da Lucy Hale), è una giovane donna ossessionata dai casi di cronaca nera che, per il suo trentesimo compleanno, si lascia convincere dalle amiche a provare le app di incontri.

