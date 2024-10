Mattarella | non abituarsi alla guerra

Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) 17.25 "Le Forze Armate sono un prezioso elemento per la difesa dei nostri valori costituzionali". Lo ha detto il Presidentecerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia, al Quirinale. "Non è accettabile", ha aggiunto. "La gravità della situazione impone di agire concordemente nell'Unione Europea, in stretto coordinamento con i nostri alleati transatlantici". Poi il pensiero all' Unifil in Libano,"fondamentale presidio di affermazione del diritto umanitario"