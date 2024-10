Make up italiano non sente la crisi, 1 prodotto su 2 venduto nel mondo è made in Italy (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il settore del Make-up italiano non sente la crisi e anzi si dimostra resiliente e in continua crescita. Recenti dati di Cosmetica Italia, rivelano che 1 prodotto su 2 venduto nel mondo è made in Italy. Con una produzione in espansione e un aumento delle esportazioni, l’industria cosmetica italiana si prepara a conquistare nuovi mercati. Sarà l’effetto rossetto? Settore cosmetico in crescita: numeri Secondo Cosmetica Italia, l’associazione di Confindustria del settore, la produzione di Make-up tricolore dovrebbe aumentare del 10,4% quest’anno, raggiungendo i 16,74 miliardi di euro. Un incremento significativo se si considera che nel 2025 si prevede di arrivare a 18 miliardi di euro, ovvero un aumento dell’+8% rispetto all’anno in corso. La crescita del settore è alimentata non solo dalla qualità dei prodotti, ma anche dalla capacità di adattamento alle nuove esigenze dei consumatori. Quifinanza.it - Make up italiano non sente la crisi, 1 prodotto su 2 venduto nel mondo è made in Italy Leggi tutto 📰 Quifinanza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il settore del-upnonlae anzi si dimostra resiliente e in continua crescita. Recenti dati di Cosmetica Italia, rivelano che 1su 2nelin. Con una produzione in espansione e un aumento delle esportazioni, l’industria cosmetica italiana si prepara a conquistare nuovi mercati. Sarà l’effetto rossetto? Settore cosmetico in crescita: numeri Secondo Cosmetica Italia, l’associazione di Confindustria del settore, la produzione di-up tricolore dovrebbe aumentare del 10,4% quest’anno, raggiungendo i 16,74 miliardi di euro. Un incremento significativo se si considera che nel 2025 si prevede di arrivare a 18 miliardi di euro, ovvero un aumento dell’+8% rispetto all’anno in corso. La crescita del settore è alimentata non solo dalla qualità dei prodotti, ma anche dalla capacità di adattamento alle nuove esigenze dei consumatori.

