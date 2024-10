Luca Bizzarri salta lo spettacolo e accusa Salvini: “Il treno è in ritardo, ma è pieno di immigrati” (video) (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Non so se ci sarà una rivolta, forse moriremo tutti”. Scherza, ma non troppo, il comico Luca Bizzarri, rimasto bloccato per tre ore a bordo di un treno che ha fatto avanti e indietro tra Firenze e Bologna. Bizzarri, per effetto del ritardo, è stato costretto a rinviare al 6 novembre lo spettacolo previsto il 30 ottobre al Puccini di Firenze. “Sempre che qui non scoppi la rivoluzione, c’è già stato l’assalto al carrello, moriremo tutti. Viva il ministro delle infrastrutture”, ha concluso nel video su Instagram. Luca Bizzarri contro Salvini “Sono le 7 sono su un treno tra Bologna e Firenze che sono 40 minuti di treno ma siamo fermi. Io sarei già dovuto essere a Firenze perché ho lo spettacolo alle 9. Il capotreno mi ha detto che potrei non riuscire a fare lo spettacolo. Mi dispiace, vi terrò informati. Secoloditalia.it - Luca Bizzarri salta lo spettacolo e accusa Salvini: “Il treno è in ritardo, ma è pieno di immigrati” (video) Leggi tutto 📰 Secoloditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Non so se ci sarà una rivolta, forse moriremo tutti”. Scherza, ma non troppo, il comico, rimasto bloccato per tre ore a bordo di unche ha fatto avanti e indietro tra Firenze e Bologna., per effetto del, è stato costretto a rinviare al 6 novembre loprevisto il 30 ottobre al Puccini di Firenze. “Sempre che qui non scoppi la rivoluzione, c’è già stato l’assalto al carrello, moriremo tutti. Viva il ministro delle infrastrutture”, ha concluso nelsu Instagram.contro“Sono le 7 sono su untra Bologna e Firenze che sono 40 minuti dima siamo fermi. Io sarei già dovuto essere a Firenze perché ho loalle 9. Il capomi ha detto che potrei non riuscire a fare lo. Mi dispiace, vi terrò informati.

Luca Bizzarri, spettacolo saltato a Firenze per colpa del treno: 'Tre ore per fare Bologna-Bologna'

Luca Bizzarri, spettacolo saltato a Firenze per colpa del treno: 'Tre ore per fare Bologna-Bologna' Spettacolo al Teatro Puccini rimandato al 6 novembre 1 Visualizzazioni Aveva un appuntamento ieri se ...

Luca Bizzarri bloccato 3 ore sul treno: “Lo spettacolo è annullato. Viva il ministro dei Trasporti”

Luca Bizzarri è stato costretto ad annullare lo spettacolo a Firenze. Il comico è rimasto bloccato per oltre tre ore in treno e ha colto l’occasione per lanciare qualche frecciatina al ministro delle ...

Lo sfogo di Luca Bizzarri bloccato sull'alta velocità: "Fermo da tre ore, citofonate a Salvini"

Con una serie di reel sul suo account Instagram Luca Bizzarri ha raccontato la sua odissea in treno sulla linea dell'alta velocità tra Bologna e Santa Maria Novella. Lo sfogo di Bizzarri Partito da ...

L’odissea di Luca Bizzarri sul treno Bologna-Firenze (mai arrivato): “Tre ore fermi, siamo tornati indietro”

Il comico aveva uno spettacolo in programma al Teatro Puccini di Firenze. Per un inconveniente tecnico il treno è stato fatto tornare a Bologna. Show rinviato al 6 novembre ...