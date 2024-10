La Cina condanna i nuovi dazi UE sui suoi veicoli elettrici (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Cina condanna in nuovi dazi sui suoi veicoli elettrici imposti dall’UE. Bruxelles ha aumentato i dazi sui veicoli elettrici prodotti dalla Cina fino al 45,3%. La Cina condanna i nuovi dazi UE La Cina ha condannato i nuovi dazi imposti dall’Unione europea sui veicoli elettrici cinesi. Dopo l’insuccesso delle trattative, Bruxelles ha aumentato i Periodicodaily.com - La Cina condanna i nuovi dazi UE sui suoi veicoli elettrici Leggi tutto 📰 Periodicodaily.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lainsuiimposti dall’UE. Bruxelles ha aumentato isuiprodotti dallafino al 45,3%. LaUE Lahato iimposti dall’Unione europea suicinesi. Dopo l’insuccesso delle trattative, Bruxelles ha aumentato i

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, 'difenderemo le nostre aziende dopoUe su e-car'; Auto elettriche, laricorre alla Wto contro imade in Ue; Orsini (Confindustria): "La guerra deicon laci preoccupa"; Guerra deiUe-, alle auto elettriche Pechino replica con il blocco di latte e formaggi; Lareagisce ai; Guerra deitra Ue e, la tensione sale: la risposta di Pechino alla stangata di Bruxelles e i risc...; Approfondisci 🔍

Cina, 'difenderemo le nostre aziende dopo dazi Ue su e-car'

(ansa.it)

Pechino "non è d'accordo o non accetta" i nuovi dazi Ue sulle e-car made in China a chiusura delle indagini antisovvenzioni che hanno rimarcato criticità a carico delle case automobilistiche europee.

Ue, nuovi dazi sulle auto elettriche importate dalla Cina: Pechino protesta

(informazione.it)

Presentato un reclamo al Wto. Il governo cinese 'adotterà tutte le misure necessarie per proteggere con fermezza i legittimi diritti e interessi delle sue aziende' ascolta articolo Pechino 'non è d'ac ...

L'Ue impone i dazi sulle auto elettriche cinesi, Pechino protesta

(ansa.it)

Il profondo rosso dell'automotive europeo ha almeno un colpevole: Pechino.

Mercato auto, l'Ue impone nuovi dazi sulle vetture elettriche cinesi

(tg24.sky.it)

Le tariffe stabilite da Bruxelles si attestano al 17% per il gruppo Byd, al 18,8% per Geely e al 35,3% per Saic. Tesla, invece, dopo una valutazione individuale, sarà soggetta a un dazio del 7,8%. Per ...