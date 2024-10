Il tifone Kong-rey è arrivato a Taiwan (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tifone Kong-rey, il più grande tifone ad aver colpito direttamente Taiwan negli ultimi 30 anni, ha toccato terra sulla costa orientale dell’isola. Giovedì scuole e luoghi di lavoro in tutta Taiwan sono rimasti chiusi e i supermercati sono stati svuotati, mentre milioni di residenti si preparavano alla tempesta che ha colpito intorno alle 13:40 ora locale (04:40 GMT). Con un diametro di oltre 500 chilometri e venti che soffiano a circa 33 km/h (20 mph) vicino al suo centro, Kong-rey è classificato come tempesta di categoria 4, poco prima di essere dichiarato un super tifone. Sono stati sospesi anche centinaia di voli e traghetti, nonché la borsa di Taiwan. Il tifone Kong-rey a Taiwan, già un morto e 10 feriti Già prima del suo impatto sono state registrate onde alte 10 metri. Metropolitanmagazine.it - Il tifone Kong-rey è arrivato a Taiwan Leggi tutto 📰 Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il-rey, il più grandead aver colpito direttamentenegli ultimi 30 anni, ha toccato terra sulla costa orientale dell’isola. Giovedì scuole e luoghi di lavoro in tuttasono rimasti chiusi e i supermercati sono stati svuotati, mentre milioni di residenti si preparavano alla tempesta che ha colpito intorno alle 13:40 ora locale (04:40 GMT). Con un diametro di oltre 500 chilometri e venti che soffiano a circa 33 km/h (20 mph) vicino al suo centro,-rey è classificato come tempesta di categoria 4, poco prima di essere dichiarato un super. Sono stati sospesi anche centinaia di voli e traghetti, nonché la borsa di. Il-rey a, già un morto e 10 feriti Già prima del suo impatto sono state registrate onde alte 10 metri.

