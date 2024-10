👉 Cms.ilmanifesto.it: Più di 1.600 libanesi (in larga parte civili) sono stati uccisi nelle ultime sei settimane, a fronte di 34 civili uccisi nel nord di Israele nel corso degli ultimi 12 Il massacro di Hula del 31 ottobre ’48 e lo sciismo politico il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Il massacro di Hula del 31 ottobre ’48 e lo sciismo politico Leggi tutto su Cms.ilmanifesto.it ☑️Scopri di più su questa notiziaCms.ilmanifesto.it: Più di 1.600 libanesi (in larga parte civili) sono stati uccisi nelle ultime sei settimane, a fronte di 34 civili uccisi nel nord di Israele nel corso degli ultimi 12 Ildidel 31’48 e loil manifesto.

Il massacro di Hula del 31 ottobre ’48 e lo sciismo politico

Israele (Commenti) Settantasei anni fa il neonato stato di Israele compiva una strage nel villaggio libanese. La successiva marginalizzazione della comunità sciita si è ribaltata, decenni dopo, con l' ...

Israele, Hamas, Hezbollah: che cosa cambia la morte di Sinwar?

Poco dopo l'uccisione del numero uno dell'organizzazione islamista, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che la guerra continuerà – Fra passato e futuro, la regione è destinata a un ...

7 ottobre un anno fa il massacro e l'orrore

Il 7 ottobre di un anno fa il massacro compiuto dai terroristi di Hamas in Israele. Oltre 1200 morti, uccisi casa per casa civili inermi. Uragano Milton in Florida: Elettra Lamborghini da Miami ...

7 ottobre, commemorazione a Roma: "Un massacro, ora liberare ostaggi"

(askanews) - "Una giornata importante per tutte le comunità italiane, oggi ricordiamo i tragici avvenimenti del 7 ottobre dello scorso ... corso di questo orrendo massacro e per invocare anche ...