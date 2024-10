Il Comune di Fiumicino premia i giovani talenti dell’atletica Shablii Riccitelli e Pierdominici per meriti sportivi

Leggi tutto 📰 Ilfaroonline.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Presso l’Aula Consiliare del, si è tenuta la cerimonia dizione degli atleti Artem, Maylae Riccardo, evento patrocinato ed organizzato daldi. Ospite in aula, Sofiia Yaremchuck, primatista italiana di maratona e mezza maratona e vincitrice delle ultime tre edizioni della “Best Woman”. Artemè statoto per i risultati straordinari conseguiti ai Campionati Italiani Cadetti 2024, in cui ha ottenuto il titolo italiano negli 80 metri e nella staffetta 4×100. A consegnargli la targa il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini e l’assessore allo Sport, Federica Poggio. In rappresentanza dell’ASD Atletica Villa Guglielmi il presidente Ludovico Nerli Ballati e per la FIDAL Lazio il Comandante del Centro Sportivo dell’Esercito, Fabio Martelli.