Lanazione.it - I risultati del sondaggio Swg. Proietti ora è leggermente avanti: "Ma la partita è in equilibrio"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il sorpasso c’è stato. Almeno nell’ultimosulle elezioni regionali in Umbria realizzato da Swg per conto di Avs. Il campione di intervistati alla domanda su quale candidata presidente vioterà il 17 e 18 novembre si è espresso così: Stefania(centrosinistra) ha raccolto tra il 47 e il 51% dei consensi, Donatella Tesei (centrodestra) tra il 45,5 e il 49,5. Il valore medio ‘grezzo’ sarebbe dunque di 49 punti per la sindaca di Assisi e di 47,5 per la governatrice uscente. Ma è evidente, che come spiega la stessa Swg, "il contesto è ancora molto equilibrato". E soprattutto c’è una quota di indecisi che è del 25%. Colpisce subito un dato: "Una quota cospicua del bagaglio di voti di– spiega Swg - non è ancora del tutto consolidato (voto probabile) e quindi va fidelizzato.