I Grammy si trasferiscono: la cerimonia di premiazione cambia rete dopo più di 50 anni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una grande evoluzione attende la cerimonia dei Grammy Awards, la prestigiosa manifestazione musicale che da oltre cinque decenni riconosce i talenti dell’industria musicale. A partire dal 2027, i Grammy non saranno più trasmessi su CBS, ma si sposteranno su Disney, coprendo un periodo che si estenderà fino al 2036. Questo cambiamento, sebbene possa sembrare distante per il pubblico italiano, rappresenta un notevole spostamento strategico nel panorama televisivo statunitense. I Grammy Awards: un’icona della musica a stelle e strisce Dal 1959, i Grammy Awards sono stati una celebrazione annuale della musica, onorando artisti, album e canzoni in un’ampia gamma di categorie. Con il cambiamento di rete, si prevede che la cerimonia si arricchirà di nuove possibilità di promozione e visibilità attraverso le diverse piattaforme di Disney come Hulu e Disney+. Gaeta.it - I Grammy si trasferiscono: la cerimonia di premiazione cambia rete dopo più di 50 anni Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una grande evoluzione attende ladeiAwards, la prestigiosa manifestazione musicale che da oltre cinque decenni riconosce i talenti dell’industria musicale. A partire dal 2027, inon saranno più trasmessi su CBS, ma si sposteranno su Disney, coprendo un periodo che si estenderà fino al 2036. Questomento, sebbene possa sembrare distante per il pubblico italiano, rappresenta un notevole spostamento strategico nel panorama televisivo statunitense. IAwards: un’icona della musica a stelle e strisce Dal 1959, iAwards sono stati una celebrazione annuale della musica, onorando artisti, album e canzoni in un’ampia gamma di categorie. Con ilmento di, si prevede che lasi arricchirà di nuove possibilità di promozione e visibilità attraverso le diverse piattaforme di Disney come Hulu e Disney+.

