Lanazione.it - Grosso masso precipita sulla “lunga” di Cesi

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Terni, 31 ottobre 2024 – Questa mattina intorno alle 10 la squadra dei vigili del fuoco di Terni è intervenuta per una frana avvenuto a circa 500 metri dall'abitato di, in via della Lince (Sp 22) detta ladi. Unè caduto in mezzo alla strada. Al momento del distacco per fortuna non transitava nessuno, la strada è stata momentaneamente chiusa per consentire i rilievi e le verifiche necessari.