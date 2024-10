Giovani a 92 anni: Isabella guida, cuce e aiuta i più giovani. “E alla colazione al bar non rinuncio” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Figline Valdarno (Firenze), 31 ottobre 2024 – Isabella ha 92 anni, guida ancora la macchina e, non contenta, ha riscoperto una vecchia passione: cucire. Isabella, infatti, da qualche tempo ha iniziato a cucirsi da sola i propri vestiti e accessori, dimostrando che non è mai troppo tardi per mettersi alla prova. C’è poi una tradizione a cui Isabella non vuole assolutamente rinunciare: la colazione al bar con le amiche, ogni domenica mattina. Questa tradizione la sta condividendo con nuovi amici, invitando alle colazioni della domenica anche i compagni conosciuti agli incontri sull’invecchiamento attivo, un progetto lanciato da Nomos a Figline Valdarno il 10 ottobre scorso e finanziato dalla Società della Salute fiorentina Sud Est con l’obiettivo di mantenere vive le capacità cognitive e sociali degli anziani attraverso attività stimolanti e divertenti. Lanazione.it - Giovani a 92 anni: Isabella guida, cuce e aiuta i più giovani. “E alla colazione al bar non rinuncio” Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Figline Valdarno (Firenze), 31 ottobre 2024 –ha 92ancora la macchina e, non contenta, ha riscoperto una vecchia passione: cucire., infatti, da qualche tempo ha iniziato a cucirsi da sola i propri vestiti e accessori, dimostrando che non è mai troppo tardi per mettersiprova. C’è poi una tradizione a cuinon vuole assolutamente rinunciare: laal bar con le amiche, ogni domenica mattina. Questa tradizione la sta condividendo con nuovi amici, invitando alle colazioni della domenica anche i compagni conosciuti agli incontri sull’invecchiamento attivo, un progetto lanciato da Nomos a Figline Valdarno il 10 ottobre scorso e finanziato dSocietà della Salute fiorentina Sud Est con l’obiettivo di mantenere vive le capacità cognitive e sociali degli anziani attraverso attività stimolanti e divertenti.

