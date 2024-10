Gioia del Colle: omicidio nella notte, ucciso 39enne Indagine dei carabinieri (Di giovedì 31 ottobre 2024) Michele De Carlo era nei pressi del deposito da cui avrebbe preso il furgone del trasporto di prodotti caseari. Il 39enne è stato ucciso a colpi di pistola. Indagano i carabinieri sull’assassinio della scorsa notte a Gioia del Colle. L'articolo Gioia del Colle: omicidio nella notte, ucciso 39enne <small class="subtitle">Indagine dei carabinieri</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Gioia del Colle: omicidio nella notte, ucciso 39enne Indagine dei carabinieri Leggi tutto 📰 Noinotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Michele De Carlo era nei pressi del deposito da cui avrebbe preso il furgone del trasporto di prodotti caseari. Ilè statoa colpi di pistola. Indagano isull’assassinio della scorsadel. L'articolodel dei proviene da Noi Notizie..

Gioia del Colle: omicidio nella notte, ucciso 39enne Indagine dei carabinieri

Michele De Carlo era nei pressi del deposito da cui avrebbe preso il furgone del trasporto di prodotti caseari. Il 39enne è stato ucciso a colpi di pistola. Indagano i carabinieri sull’assassinio ...

Gioia del Colle, 39enne trovato morto in un garage: sul corpo segni di arma da fuoco

Un uomo di 39 anni è stato trovato morto nei pressi di un garage alla periferia di Gioia del Colle: si tratterebbe di un omicidio ...

Omicidio a Gioia Del Colle, Michele De Carlo morto a 39 anni: aveva precedenti, sentiti colpi d'arma da fuoco

Il corpo di un uomo di 39 anni, Michele De Carlo, è stato ritrovato in un capannone a Gioia del Colle: indagini delle Forze dell’Ordine sull’omicidio ...

Omicidio a Gioia del Colle, 39enne ucciso a colpi di pistola: il corpo ritrovato in un capannone

Vittima un uomo del luogo, Michele De Carlo. Indagini in corso: sul corpo segni di colpi alla testa e al torace ...