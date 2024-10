Gianluca Vacchi dolce papà: la dedica tenerissima e il video per il compleanno della figlia Blu (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 - "Buon compleanno principessa mia": sono gli auguri di Gianluca Vacchi per la figlia Blu Jerusalema che il 27 ottobre ha compiuto 4 anni. L'imprenditore-influencer bolognese ha pubblicato un tenero video su Instagram con una dedica per la sua bambina: le immagini raccontano le emozioni da papà di Vacchi e i momenti più belli condivisi con la figlia avuta dalla compagna Sharon Fonseca, modella 28enne di origini venezuelane. "Quattro anni fa tutta la mia vita è cambiata, finalmente ho avuto la possibilità di unirmi a questa intensa avventura che la vita ci offre sperimentando la forma di amore più profonda che esista", inizia così il video con dedica letta in inglese con un tono pacato e intenso dal papà mentre scorrono le dolcissime immagini con la figlia". Ilrestodelcarlino.it - Gianluca Vacchi dolce papà: la dedica tenerissima e il video per il compleanno della figlia Blu Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 - "Buonprincipessa mia": sono gli auguri diper laBlu Jerusalema che il 27 ottobre ha compiuto 4 anni. L'imprenditore-influencer bolognese ha pubblicato un tenerosu Instagram con unaper la sua bambina: le immagini raccontano le emozioni dadie i momenti più belli condivisi con laavuta dalla compagna Sharon Fonseca, mo28enne di origini venezuelane. "Quattro anni fa tutta la mia vita è cambiata, finalmente ho avuto la possibilità di unirmi a questa intensa avventura che la vita ci offre sperimentando la forma di amore più profonda che esista", inizia così ilconletta in inglese con un tono pacato e intenso dalmentre scorrono le dolcissime immagini con la".

