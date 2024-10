Fonni, quattro giovani tra i 17 e i 20 anni muoiono in un incidente stradale nel Nuorese (Di giovedì 31 ottobre 2024) quattro giovani tra i 17 e i 20 anni sono morti nella notte nel Nuorese in un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzanotte sulla strada provinciale 69 all’uscita di Fonni. L’auto si cui viaggiavano, una Fiat Punto rossa, è uscita fuori strada per cause da accertare, si è ribaltata ed è precipitata in una scarpata. Le vittime alle 23.51 sono state sbalzate all’esterno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno lavorato tutta la notte. E poi i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, e il 118. A morire sono stati Michele Coinu, 20 anni, che forse era alla guida dell’auto del 18enne Marco Innocenti. E poi Michele Soddu (20 anni) e Lorenzo Figus (17). Del gruppo non si avevano notizie dal pomeriggio, tanto che amici e conoscenti avevano iniziato a cercarli. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024)tra i 17 e i 20sono morti nella notte nelin unavvenuto poco prima di mezzanotte sulla strada provinciale 69 all’uscita di. L’auto si cui viaggiavano, una Fiat Punto rossa, è uscita fuori strada per cause da accertare, si è ribaltata ed è precipitata in una scarpata. Le vittime alle 23.51 sono state sbalzate all’esterno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno lavorato tutta la notte. E poi i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, e il 118. A morire sono stati Michele Coinu, 20, che forse era alla guida dell’auto del 18enne Marco Innocenti. E poi Michele Soddu (20) e Lorenzo Figus (17). Del gruppo non si avevano notizie dal pomeriggio, tanto che amici e conoscenti avevano iniziato a cercarli.

Un drammatico incidente stradale ha colpito la comunità di Fonni, nel Nuorese, portando via quattro giovani vite.

