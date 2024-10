Oasport.it - Flavio Cobolli infortunato alla spalla: gli ultimi aggiornamenti sul tennista italiano

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Arrivanosulle condizioni fisiche di. Il n.32 del ranking è stato costretto a dare forfait per il Masters1000 di Parigi-Bercy (Francia), dopo essersi ritirato nel corso degli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna contro l’australiano Alex de Minaur a causa di un problemaspdestra. A scopo precauzionale, si è deciso di non forzare per il torneo francese, volendo preservare ilin vista di quel che sarà. Ebbene, sono arrivate buone notizie. Come riportato da Sky Sport, la risonanza magneticaspa cui si è sottoposto a Parigi ha evidenziato un problema muscolare risolvibile in 4-5 giorni. Da lunedì 4 novembre, quindi,potrà essere in campo e affrontare il torneo ATP250 di Belgrado in cui sarà testa di serie n.7. Un evento da cui si è cancellato Lorenzo Musetti, volendo recuperare le forze in ottica Coppa Davis.