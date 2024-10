Ilrestodelcarlino.it - Filippi: "La Recanatese non sottovaluterà il Castelfidardo"

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Con Giacomoogni discorso non può non iniziare dagli aggiornamenti che giungono dall’infermeria., possiamo anzitutto anticipare che le "buone nuove" riguardano soprattutto Sbaffo? "Proprio così: Alessandro ha ripreso a correre ed il suo recupero procede speditamente. Certo, non si può ancora dire se potrà esserci contro ilma ho buone speranze anche se, ovviamente, se sarà dei nostri, non potremo averlo al top della condizione". Le altre situazioni da monitorare riguardano principalmente Mordini ed Alfieri. "Nel primo caso non credo di avere Davide a disposizione mentre l’ecografia a cui si è sottoposto Vincenzo ha dato esito negativo. Non ci sono lesioni e si può parlare solo di piccola elongazione per cui, con le dovute cautele, possiamo fare affidamento su di lui.