Federico Tomasoni il fidanzato di Matilde Lorenzi | L’ho baciata fino all’ultimo battito del cuore

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è ildi. La sciatrice è morta dopo una caduta sulla pista rossa Grawand n.1 in Val Senales. La causa del decesso è stata un’emorragia interna. Non ci sono responsabilità penali per il suo decesso. Mentre i genitori organizzeranno una raccolta fondi per la sicurezza sugli sci.ha ancora le chiavi di casa della fidanzata: «Me le ha lasciate lei. Poi è salita su un pullman ed è partita per la Val Senales». E dice: «Due giorni prima piangeva, a dirotto. Mi ha parlato come se non ci dovessimo vedere mai più, mi diceva che aveva paura di perdermi. Le ho detto lo stesso marassicurata dicendole che non ci saremmo mai persi. Noi ci amavamo davvero».