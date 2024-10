Milleunadonna.it - Ema Stokholma racconta: "Quando facevo la modella ed ero svampita e irresponsabile. L'analisi mi ha salvata"

Leggi tutto 📰 Milleunadonna.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Emae Maccio Capatonda sono alcune delle new entry della terza stagione di Vita da Carlo, su Paramount+ dal 16 novembre e in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Verdone mette in scena la sua vita tra surrealtà e realtà, tra risate e drammi. In questi nuovi episodi l’attore e regista romano se la deve vedere con un