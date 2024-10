Elezioni Usa 2024 le proposte di Trump sull’economia | meno tasse poche regole dazi e Drill baby drill

Leggi tutto 📰 Open.online

(Di giovedì 31 ottobre 2024) «It’s the economy, stupid». Rispondeva così James Carville, stratega di Bill Clinton, a chi gli chiedeva quale fosse il tema che più incide sullepresidenziali americane. Le priorità degli elettori cambiano a ogni tornata elettorale: accesso all’aborto, diritti civili, politiche sull’immigrazione, interventismo in politica estera. Ma alla fine, spiegava Carville, è l’economia che conta più di ogni altra cosa. Lo sanno bene Donalde Kamala Harris, che infatti hanno speso buona parte delle rispettive campagne elettorali a illustraresu inflazione e recupero del potere d’acquisto. Secondo un sondaggio del Pew Research Center, otto elettori su dieci citano l’economia come primo e principale criterio per scegliere chi votare all’appuntamento con le urne del 5 novembre.