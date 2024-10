Secoloditalia.it - E ora il Pd trema pensando all’Umbria: così il sogno delle regionali è diventato un incubo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancora alle prese con i contraccolpi e gli psicodrammi della sconfitta in Liguria, Pd e opposizione si trovano ora a fare i conti con un altro serio motivo di preoccupazione: l’Umbria. Nella Regione si vota domenica 17 e lunedì 18 novembre, in un mini election day che coinvolge anche i cittadini dell’altra regione chiamata a rinnovo in questa tornata, l’Emilia Romagna. Tempi strettissimi, insomma, per cercare di ricucire gli strappi di un campo largo che non è mai davvero nato, ma che è già gravemente consunto. E se a sinistra si confida che l’Emilia Romagna possa ancora mantenere la sua tradizione di (ultima) roccaforte rossa, l’Umbria è diventata più che un grattacapo. Lo schema di una vittoria 3 a 0, che Elly & co si erano disegnati nella mente, infatti, non solo è già saltato, ma potrebbe diventare facilmente un 1 a 2 e potenzialmente anche uno 0 a 3 per il centrodestra.