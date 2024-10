Lanazione.it - DIVERSITÀ, EQUITÀ, INCLUSIONE

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un percorso lungo dieci anni ed una certificazione che rappresenta una tappa e non un punto d’arrivo. Publiacqua, nella mattina di oggi, ha celebrato questo cammino che nel 2024 ha portato al raggiungimento della certificazione sulla parità di genere. Un traguardo importante per un’azienda che gestisce un servizio essenziale e pubblico. Una pietra miliare significativa in un percorso che, come detto, non si ferma certo con la giornata di oggi. Ad aprire la mattinata, con i saluti iniziali, Nicola Perini, Presidente di Publiacqua, Paolo Saccani, Amministratore delegato di Publiacqua, e Benedetta Albanese, Assessora alle pari opportunità del Comune di Firenze. Sul palco, poi, si sono succedute Paola Rocchi (Diversity Manager di Publiacqua), Giovanna Coscione (Team Dei di Publiacqua), Giovanna Mundo (Neurolinguista e HR Manager), la Prof.