Diritti, risorse e dignità del settore Educativo: la manifestazione davanti alla Prefettura (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa mattina a Modena, di fronte alla Prefettura, i lavoratori e le lavoratrici dei settori della scuola, università, ricerca e alta formazione artistica e musicale (Afam) hanno aderito a uno sciopero organizzato dalla Flc Cgil. La mobilitazione rientra nel ciclo di proteste indette dalla Cgil Modenatoday.it - Diritti, risorse e dignità del settore Educativo: la manifestazione davanti alla Prefettura Leggi tutto 📰 Modenatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa mattina a Modena, di fronte, i lavoratori e le lavoratrici dei settori della scuola, università, ricerca e alta formazione artistica e musicale (Afam) hanno aderito a uno sciopero organizzato dFlc Cgil. La mobilitazione rientra nel ciclo di proteste indette dCgil

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e dignità delEducativo: la manifestazione davanti alla Prefettura;e dignità del lavoro, Uil di nuovo in piazza: «Piùalla sanità»; Sciopero Generale: Oggi tutti a Roma per ridare dignità al lavoro della scuola e del pubblico impiego; Gambino: “Intelligenza artificiale e dignità umana: le sfide del futuro”;e dignità del lavoro, la Uil Molise a Roma per la manifestazione nazionale; L’avvento dell’intelligenza artificiale nella gestione del personale; Approfondisci 🔍

Diritti e dignità del lavoro, Uil di nuovo in piazza: «Più risorse alla sanità»

(primopianomolise.it)

A distanza di 24 ore dallo sciopero dei metalmeccanici, la Uil scende oggi di nuovo in piazza a Roma al fianco delle categorie del settore pubblico «a difesa dei diritti e della dignità del lavoro», h ...

Tutelare sia innovazione sia diritti: il dilemma dell’Europa

(agendadigitale.eu)

Le critiche alla regolamentazione UE da parte di società tecnologiche, come Meta e Spotify, evidenziano il dilemma tra innovazione e tutela dei diritti. Anche Mario Draghi ha sottolineato le barriere ...

La Costituzione italiana: un pilastro di diritti e libertà

(notizie.it)

La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, rappresenta un documento fondamentale per la democrazia e i diritti civili nel nostro Paese. Essa non è solo un insieme di norme giuridi ...

“Prima le persone”. Associazioni e intellettuali si mobilitano in difesa dei diritti e della Costituzione

(repubblica.it)

Una assemblea pubblica a Roma martedì prossimo con i sindacati Cgil e Uil, le associazioni Arci, Acli e le altre del Terzo settore, il mondo Lgbtq ...