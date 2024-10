Da Napoli a Ivrea per la truffa del falso incidente, ma le vittime sono più scaltre di loro e li fanno arrestare (Di giovedì 31 ottobre 2024) sono arrivati dalla provincia di Napoli fino a Ivrea e hanno cercato di mettere a segno la classica truffa del falso incidente. Due italiani, un uomo di 35 anni e una donna di 26 anni, sono stati arrestati lunedì 28 ottobre 2024 dagli agenti del commissariato di polizia cittadino, in flagranza di Torinotoday.it - Da Napoli a Ivrea per la truffa del falso incidente, ma le vittime sono più scaltre di loro e li fanno arrestare Leggi tutto 📰 Torinotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)arrivati dalla provincia difino ae hanno cercato di mettere a segno la classicadel. Due italiani, un uomo di 35 anni e una donna di 26 anni,stati arrestati lunedì 28 ottobre 2024 dagli agenti del commissariato di polizia cittadino, in flagranza di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:- Si spacciano per carabinieri ma lafallisce: altri due balordi arrestati dalla polizia; Daper ladel falso incidente, ma le vittime sono più scaltre di loro e li fanno arrestare; Finti carabinieri e truffe agli anziani tra San Giusto e: c'è un'organizzazione; «Suo figlio è in caserma, servono soldi». L’assessore dichiama il 112, malviventi arrestati; Bonifici "anomali" in proprio favore: noto commercialista in manette;sulle assicurazioni: troppo salati i premi in Campania, tre persone a processo a Torino; Approfondisci 🔍

IVREA - Si spacciano per carabinieri ma la truffa fallisce: altri due balordi arrestati dalla polizia

(quotidianocanavese.it)

A Ivrea, due truffatori arrivati da Napoli hanno tentato di raggirare un pensionato con la scusa del falso incidente stradale provocato dal figlio della vittima. L'uomo però ha chiamato la polizia ...

Da Napoli a Ivrea per la truffa del falso incidente, ma le vittime sono più scaltre di loro e li fanno arrestare

(torinotoday.it)

Una coppia di anziani ha seguito alla lettera le istruzioni date loro dal figlio, che ha chiamato le forze dell'ordine ...

Due napoletani tentano di truffare i genitori dell'assessore ma finiscono in manette

(giornalelavoce.it)

I malviventi avevano cercato di estorcere 4.300 euro con la classica truffa del falso incidente stradale. Grazie alla prontezza della famiglia e all'intervento tempestivo della polizia, sono stati arr ...

Napoli, truffa due anziani a Potenza: arrestato 18enne

(msn.com)

Un 18enne residente in provincia di Napoli è stato arrestato dalla polizia a Potenza per una truffa commessa ai danni di una coppia di novantenni, derubati di mille euro. I due anziani hanno ...