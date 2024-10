Lanazione.it - Crumb Gallery. Una mostra allo studio Nardi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Primo progetto a Prato per, una galleria, tra le prime in Europa e l’unica in Italia, nata per promuovere, sostenere e ad esporre solo artiste donne. Per lolegalein viale della Repubblica a Prato,ha allestito un progetto espositivo ad hoc che coinvolge tre artiste, diverse per provenienza, età, storia ma che hanno in comune l’elemento pittorico: Cecilia Cosci, Lucy Jochamowitz e Adriana Luperto. Il loro approccio con la pittura è profondamente differente pur guardando tutte agli esempi del passato, ai maestri della storia dell’arte e in comune hanno, anche la pratica del fare. Ad ognuna è dedicata una stanza all’interno dello, tre piccoli ambienti intimi.ha sede a Firenze ed è stata fondata nel 2019 da Rory Cappelli, Lea Codognato, Adriana Luperto e Emanuela Mollica.