Crisi Roma altra mazzata per Juric | il futuro è segnato

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lagiocherà questa sera contro il Torino, ma per ildi Ivanè arrivata un’brutta. Dopo il tracollo di domenica scorsa contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, di fatto, laè in piena. Basti pensare che lo stesso Ivansembra essere sempre più vicino ad essere esonerato.per: il(LaPresse) tvplay.itA seguito di tutte le polemiche di tutti questi ultimi giorni, come ammesso dallo stesso tecnico croato in conferenza stampa, la gara di questa sera dello Stadio Olimpico contro il Torino assume un’importanza fondamentale sia per lache per Ivan. In caso di mancato successo, di fatto, i Friedkin prederebbero sicuramente la decisione di compiere un altro avvicendamento in panchina.