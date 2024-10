Cosa succede se mangi le patate quando sono germogliate (e perché è meglio evitare) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le patate con molti germogli (ma anche le patate verdi o diventate rugose) non vanno mangiate perché contengono grandi quantità di solanina: se consumate possono causare avvelenamento, con sintomi di nausea, vomito e diarrea, e nei casi più gravi di paralisi, coma e morte. Anche il sapore di queste patate è diverso: ecco come capire quando è il caso di non mangiarle. Fanpage.it - Cosa succede se mangi le patate quando sono germogliate (e perché è meglio evitare) Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lecon molti germogli (ma anche leverdi o diventate rugose) non vannoatecontengono grandi quantità di solanina: se consumate poscausare avvelenamento, con sintomi di nausea, vomito e diarrea, e nei casi più gravi di paralisi, coma e morte. Anche il sapore di questeè diverso: ecco come capireè il caso di nonarle.

