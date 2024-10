Sport.quotidiano.net - "Ciclismo ’lento’, un modo per far conoscere Ferrara"

Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bel successo nel week end per l’8° edizione del goliardico Festival del Ciclista lento, che nei suoi tre giorni ha portato atanti pedalatori con unica regola, andare piano per godersi panorama, cultura e gastronomia nei punti ristoro organizzati. Festival capace di attirare anche l’attenzione di Rai Sport e occasione anche per vedere il territorio, parlare dei benefici della bici sul parkinson e incontrare campioni come Morena Tartagni, la prima donna italiana a salire su un podio mondiale, e il campione olimpico Silvio Martinello. "Sono stati circa 185 gli iscritti alla ‘5 km in 5 ore’ di sabato in un giro turistico e gastronomico cittadino – dice Guido Foddis, patron del Festival – di cui il 30% della provincia die tutti gli altri sono turisti che approfittano anche per soggiornare a".