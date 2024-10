Chi sono le quattro vittime dell’incidente di Fonni: tornavano dal caseificio dove lavoravano insieme (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si chiamavano Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo F., 17, Marco Innocenti, 18, e Michele Soddu, 22 le quattro giovani vittime dell'incidente stradale avvenuto nella notte sulla provinciale 69 alle periferia di Fonni, in provincia di Nuoro. Tutti lavoravano nel caseificio di proprietĂ della famiglia della sindaca. Il ricordo sui social di un ex insegnante: "Erano ragazzi pieni di vita". Fanpage.it - Chi sono le quattro vittime dell’incidente di Fonni: tornavano dal caseificio dove lavoravano insieme Leggi tutto đź“° Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si chiamavano Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo F., 17, Marco Innocenti, 18, e Michele Soddu, 22 legiovanidell'incidente stradale avvenuto nella notte sulla provinciale 69 alle periferia di, in provincia di Nuoro. Tuttineldi proprietĂ della famiglia della sindaca. Il ricordo sui social di un ex insegnante: "Erano ragazzi pieni di vita".

Erano amici per la vita e insieme hanno trovato la morte. Quattro ragazzi di Fonni, nel Nuorese, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono morti in un incidente stradale ieri notte ...

I quattro sono stati sbalzati fuori da una Fiat Punto che è uscita di strada in una curva ribaltandosi più volte e finendo in una scarpata dove i ragazzi sono rimasti per ore prima di essere trovati ...

Tragedia in Sardegna. Quattro ragazzi, tutti originari Fonni in provincia di Nuoro, sono morti nella notte in un terribile incidente stradale attorno alle ...

