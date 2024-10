Calciomercato.it - “Cessione in prestito”: Leao e l’addio choc al Milan

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Rafaelpuò dire addio alin, situazione sempre più delicata tra i rossoneri: gli scenari per il portoghese e non solo Prosegue l’avvio di stagione davvero complicato del, che ha incassato un altro pesante ko contro il Napoli, ma non può fermarsi a rimuginare troppo. E’ già di nuovo il momento di scendere in campo a breve, con il derby in programma sabato sera a Monza, partita da non fallire per provare a riprendere subito l’andatura. E un grande interrogativo: questa volta, Rafasarà in campo dal primo minuto? “in”:al– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Nelle ultime settimane, la posizione dell’attaccante portoghese è stata un tema di discussione caldissimo. Che Fonseca ha provato a ‘normalizzare’, ma indubbiamente lasciare fuori uno dei giocatori più talentuosi di una rosa ha sempre un certo peso.