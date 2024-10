Botte alla compagna, il figlio di 11 anni la salva chiamando il 112. Condannato padre violento (Di giovedì 31 ottobre 2024) ANCONA - Una chiamata del figlio, di soli 11 anni, fatta al numero unico di emergenza 112, l’avevano salvata dalla violenza fisica del compagno. Era il 20 dicembre dello scorso anno. Il bambino, preso di nascosto il cellulare della mamma, aveva composto i numerini uno dopo l’altro. Quando Anconatoday.it - Botte alla compagna, il figlio di 11 anni la salva chiamando il 112. Condannato padre violento Leggi tutto 📰 Anconatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ANCONA - Una chiamata del, di soli 11, fatta al numero unico di emergenza 112, l’avevanota dviolenza fisica del compagno. Era il 20 dicembre dello scorso anno. Il bambino, preso di nascosto il cellulare della mamma, aveva composto i numerini uno dopo l’altro. Quando

