Anticipazioni Amici 3 novembre | ospiti sfide e la sanzione a TriGno

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Cosa è successo nella puntata didi Maria De Filippi che andrà in onda domenica 3dalle 13.57 alle 16 su Canale 5? La puntata è stata registrata giovedì 31 ottobre e quindi le prime, anche grazie a Superguida Tv, danno conto di quello che il pubblico vedrà durante la sesta puntata del talent show. Gli allievi di ballo Gli allievi di canto Glidella sesta puntata del pomeridiano domenicale disono due ex proprio dell’ultima edizione del talent show: Holden e Mew. I due cantautori hanno portato sul palco il nuovo singolo realizzato insieme ‘Grandine’. LeIn sfida dopo aver concluso all’ultimo posto in classifica la puntata di domenica scorsa sono stati il cantautore Luk3 e la ballerina Teodora. Entrambi sono usciti salvi dalle prove e quindi hanno ancora le maglie da titolari della scuola.