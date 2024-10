Gaeta.it - Andrea Bocelli annuncia il concerto a Pompei: le date e i dettagli dell’evento imperdibile

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel mondo della musica, pochi eventi riescono a catturare l’attenzione come i concerti di. La star della lirica italiana ha ufficializzato dueimperdibili per il prossimo anno: il 27 e 28 giugno 2025, l’Anfiteatro degli Scavi diospiterà le sue performance. La notizia è stata comunicata durante un incontro al Teatro San Carlo di Napoli, dove è stato presentato un nuovo protocollo di intesa tra la Fondazione Teatro di San Carlo, il Parco Archeologico di, il Comune die la Soprintendenza Archeologica per l’area metropolitana di Napoli. Questo evento unirà arte e storia, in un contesto di straordinario fascino. Un evento che celebra musica e storia L’Anfiteatro di, con la sua storia millenaria e la sua incredibile accustica, si prepara ad accogliere undi grande prestigio.