Alluvione Spagna, proseguono le ricerche dei dispersi a Valencia: almeno 95 i morti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Riprendono oggi in Spagna le ricerche dei dispersi nelle gravi alluvioni che tra martedì e mercoledì hanno colpito la provincia di Valencia e quelle vicine di Castiglia-La Mancia e Malaga. Al momento si contano 95 morti, il disastro più mortale dal 1973, ma si teme che il bilancio possa aumentare, dato che il numero dei dispersi è imprecisato. Alle operazioni di soccorso partecipano un migliaio di soldati dell'Unità militare di emergenza, oltre a migliaia di guardie civili, vigili del fuoco e agenti di polizia. Delle vittime 92 state registrate solo a Valencia, uno a Malaga e due a Castilla-La Mancha. Si scava nel fango Il ministro della Difesa Margarita Robles ha dichiarato alla stazione radio Cadena Ser che oggi un'unità militare specializzata in operazioni di soccorso inizierà a setacciare il fango e i detriti con cani antidroga nelle zone più colpite.

