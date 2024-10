Alluvione a Valencia: ripartono le ricerche tra le macerie dopo le piogge torrenziali (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Centro di Coordinamento delle Emergenze ha annunciato oggi la ripresa delle operazioni di ricerca nella regione di Valencia, duramente colpita dalle intense piogge che hanno messo in ginocchio gran parte della Spagna. Le squadre di soccorso stanno perlustrando le aree maggiormente colpite, lavorando incessantemente tra macerie e cumuli di fango nella speranza di ritrovare i dispersi. Il governatore della regione, Carlos Mazón, ha riferito ieri sera che non ci sono più “persone soccorribili, visibili dall’alto”. Le parole del governatore sottolineano la drammaticità della situazione: la furia della pioggia ha causato devastazioni tali da rendere difficile qualsiasi operazione di avvistamento. Lapresse.it - Alluvione a Valencia: ripartono le ricerche tra le macerie dopo le piogge torrenziali Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Centro di Coordinamento delle Emergenze ha annunciato oggi la ripresa delle operazioni di ricerca nella regione di, duramente colpita dalle intenseche hanno messo in ginocchio gran parte della Spagna. Le squadre di soccorso stanno perlustrando le aree maggiormente colpite, lavorando incessantemente trae cumuli di fango nella speranza di ritrovare i dispersi. Il governatore della regione, Carlos Mazón, ha riferito ieri sera che non ci sono più “persone soccorribili, visibili dall’alto”. Le parole del governatore sottolineano la drammaticità della situazione: la furia della pioggia ha causato devastazioni tali da rendere difficile qualsiasi operazione di avvistamento.

Alluvione a Valencia: ripartono le ricerche tra le macerie dopo le piogge torrenziali

Il Centro di Coordinamento delle Emergenze ha annunciato oggi la ripresa delle operazioni di ricerca nella regione di Valencia, duramente colpita dalle ...

Alluvione Valencia, il bacino aperto e i ritardi: tutti gli errori. Cronologia della strage, minuto per minuto (tra sms e tweet cancellati)

Dana, la tempesta che ha devastato le regioni centrali della Comunità Valenciana, che peraltro è la zona più popolata, è stata la più violenta dell'epoca.

Valencia, 95 morti per alluvione. Allarme nubifragi a Barcellona

Le autorità spagnole hanno dichiarato tre giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime delle alluvioni che stanno interessando in modo particolare la provincia di Valencia. "Si tratta del 31 ...

Alluvione a Valencia, oltre 95 morti: «In 8 ore la pioggia di un anno». Può accadere anche in Italia? L'esperto spiega le zone a rischio

(leggo.it)

Dana, il fenomeno meteorologico che in queste ore sta colpendo la Spagna con piogge torrenziali, soprattutto a Sud e a Est del Paese, è particolarmente pericolosa poiché è ...