Voxa, gli audiolibri da ascoltare ad Halloween (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si tratta di una nuova piattaforma Voxa, la nuova piattaforma italiana di audiolibri ed ebook, celebra Halloween con una selezione di racconti horror e thriller per rendere indimenticabile la notte più spaventosa dell’anno. La categoria horror, tra le dieci più popolari su Voxa, affascina lettori di tutte le età con storie che esplorano le paure umane più profonde, in un’offerta che va dalle atmosfere gotiche ai thriller psicologici. Tra i titoli più gettonati troviamo la saga di Blackwater e La casa in fondo a Needless Street, ideali per una maratona horror. La playlist include classici come Dracula di Stoker e Frankenstein di Shelley, oltre a proposte per i più giovani come Halloween che fifa felina! di Geronimo Stilton. Voxa invita a scoprire il suo ampio catalogo con una promozione speciale: 30 giorni di prova gratuita e uno sconto sui primi due mesi dell’abbonamento. 361magazine.com - Voxa, gli audiolibri da ascoltare ad Halloween Leggi tutto 📰 361magazine.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si tratta di una nuova piattaforma, la nuova piattaforma italiana died ebook, celebracon una selezione di racconti horror e thriller per rendere indimenticabile la notte più spaventosa dell’anno. La categoria horror, tra le dieci più popolari su, affascina lettori di tutte le età con storie che esplorano le paure umane più profonde, in un’offerta che va dalle atmosfere gotiche ai thriller psicologici. Tra i titoli più gettonati troviamo la saga di Blackwater e La casa in fondo a Needless Street, ideali per una maratona horror. La playlist include classici come Dracula di Stoker e Frankenstein di Shelley, oltre a proposte per i più giovani comeche fifa felina! di Geronimo Stilton.invita a scoprire il suo ampio catalogo con una promozione speciale: 30 giorni di prova gratuita e uno sconto sui primi due mesi dell’abbonamento.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, così si rivoluziona la lettura;, arriva in Italia il nuovo servizio di streaming died ebook;e ebook horror per Halloween: ecco una spaventosa selezione;: arriva la nuova piattaforma; Amazon Audible: cos'è e come funziona perpodcast e; Utilizzare Alexa per assistere gli anziani in casa, come fare; Approfondisci 🔍

App per ascoltare audiolibri su Android e iPhone gratis

(navigaweb.net)

Sono presenti anche degli audiolibri a pagamento, accessibili ad un prezzo decisamente allettante (almeno per chi apprezza l'autore o la voce narrante). 3) Google Play Libri Oltre al Play Store ...

Coming Out Day: 10 audiolibri LGBTQ+ da ascoltare

(techprincess.it)

Ma non sempre è facile scoprire e leggere (o ascoltare) queste storie. In occasione del Coming Out Day 2024 (11 ottobre), Voxa ha selezionato 10 audiolibri con tematiche LGBTQ+ da non perdere.

Come usare Alexa per ascoltare gli audiolibri

(fastweb.it)

ma anche ascoltare gli audiolibri. Stiamo parlando di Alexa, l’assistente vocale di Amazon, una delle intelligenze artificiali più elaborate per la progettazione e l’uso di una smart home. Per ...

Audiolibri e ebook horror per Halloween: ecco una spaventosa selezione

(techprincess.it)

Con l’avvicinarsi del 31 ottobre, cresce il desiderio di vivere serate da brivido. Voxa, la piattaforma italiana di audiolibri ed ebook, propone una selezione di storie horror e thriller perfette per ...