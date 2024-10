“Vogliamo un contratto giusto e un lavoro stabile”, è sciopero a scuola: manifestazioni a Terni e Perugia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domani, giovedì 31 ottobre, scendono in sciopero tutti i settori della conoscenza, scuola, università, ricerca e Afam. Lo fanno per rivendicare un contratto giusto e un lavoro stabile. L’astensione, per l’intera giornata di lavoro, proclamata a livello nazionale dalla Flc Cgil, sarà accompagnata Ternitoday.it - “Vogliamo un contratto giusto e un lavoro stabile”, è sciopero a scuola: manifestazioni a Terni e Perugia Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domani, giovedì 31 ottobre, scendono intutti i settori della conoscenza,, università, ricerca e Afam. Lo fanno per rivendicare une un. L’astensione, per l’intera giornata di, proclamata a livello nazionale dalla Flc Cgil, sarà accompagnata

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “Vogliamo un contratto giusto e un lavoro stabile”, è sciopero a scuola: manifestazioni a Terni e Perugia; Sciopero generale Istruzione e Ricerca 31 ottobre, Piemonte; Istruzione e ricerca, giovedì di sciopero: "Basta tagli, vogliamo fermare l'autonomia differenziata dei contratti"; La scuola incrocia le braccia: "basta vivere da precari!"; contratto di ricerca; Presidio dei lavoratori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Leggi >>>

Gli elementi di un contratto di lavoro: tutto quello da sapere

(soldionline.it)

Un rapporto di lavoro può finire per dimissioni del lavoratore, licenziamento per giusta causa, recesso per giusta causa e scadenza del termine (nel caso di contratti a tempo determinato).

Rai, presidio lavoratori precari a viale Mazzini: vogliono un giusto contratto

(lapresse.it)

Lavorano in programmi come Report, Porta a Porta, Presa Diretta, Unomattina, Agorà, La vita in diretta, Chi l’ha visto?, veri e propri pilastri dei palinsesti ...

Piano B La storia di Sergio: “Prima lavoravo e basta. Oggi vivo in un paradiso e lavoro solo sei mesi all’anno”

(repubblica.it)

Alcuni, tra coloro che scelgono di cambiare vita, decidono di lasciare anche l’Italia. Ecco la nuova puntata della serie ...

Proietti alla Cgil propone un 'patto per il lavoro'

(ansa.it)

Sanità, welfare, ambiente, infrastrutture, istruzione, lavoro e giovani sono stati i i temi al centro dell'incontro tra la candidata presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e la Cgil regio ...