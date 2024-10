Venezia-Udinese, il ds Nani: “L’espulsione di Touré? Non è ultimo uomo, serve uniformità di giudizio” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Perché c’è stata L’espulsione di Touré? Qualcuno mi può rispondere? Touré non è l’ultimo uomo, Kamara poteva ancora intervenire. Voi sapete qual è lo stile dell’Udinese, predico sempre signorilità, nessuno mette in dubbio la buona fede, ma ci vuole uniformità di giudizio. Il loro numero 5 aveva fatto un intervento da arancione, senza nemmeno essere ammonito, lo stesso giocatore che poi ha preso un altro giallo che sarebbe stato a quel punto il secondo. C’è stata una disparità di giudizio evidente. L’ho rivista in video L’espulsione, Kamara stava per intervenire e mi chiedo perché sia stato espulso”. Lo ha detto, a Dazn, il direttore sportivo dell’Udinese, Gianluca Nani dopo la sconfitta con il Venezia, maturata in rimonta nel secondo tempo con l’uomo in meno. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Perché c’è statadi? Qualcuno mi può rispondere?non è l’, Kamara poteva ancora intervenire. Voi sapete qual è lo stile dell’, predico sempre signorilità, nessuno mette in dubbio la buona fede, ma ci vuoledi. Il loro numero 5 aveva fatto un intervento da arancione, senza nemmeno essere ammonito, lo stesso giocatore che poi ha preso un altro giallo che sarebbe stato a quel punto il secondo. C’è stata una disparità dievidente. L’ho rivista in video, Kamara stava per intervenire e mi chiedo perché sia stato espulso”. Lo ha detto, a Dazn, il direttore sportivo dell’, Gianlucadopo la sconfitta con il, maturata in rimonta nel secondo tempo con l’in meno.

