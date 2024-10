Treni: Regione Lombardia vuole la svolta entro l'estate (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Performance da migliorare sensibilmente entro giugno 2025. È il concetto più importante uscito dal confronto andato in scena nel pomeriggio di martedì 29 ottobre a Palazzo Lombardia. Rfi ha sottolineato di aver consegnati tutti i più grandi cantieri del Pnrr: nuova linea AV/AC Brescia Verona Leccotoday.it - Treni: Regione Lombardia vuole la svolta entro l'estate Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Performance da migliorare sensibilmentegiugno 2025. È il concetto più importante uscito dal confronto andato in scena nel pomeriggio di martedì 29 ottobre a Palazzo. Rfi ha sottolineato di aver consegnati tutti i più grandi cantieri del Pnrr: nuova linea AV/AC Brescia Verona

Treni: Regione Lombardia vuole la svolta entro l'estate

Performance da migliorare sensibilmente entro giugno 2025. È il concetto più importante uscito dal confronto andato in scena nel pomeriggio di martedì 29 ottobre a Palazzo Lombardia. Rfi ha sottolinea ...

Vertici Rfi e Trenord in Regione per migliorare il servizio

Maggiore sinergia tra le società ferroviarie, anche sul tema della comunicazione all'utenza, e soprattutto interventi concreti in grado di limitare i disservizi. (ANSA) ...

“Meno corse nelle stazioni di Milano. Così migliora la puntualità dei treni”

Vertice tra Regione, Trenord e Rfi per alleggerire il traffico sui nodi di Centrale, Garibaldi e Bovisa. In alcune ore le linee del passante e quelle per Mortara e Tirano cambieranno scalo d’arrivo o ...

Ferrovie, dalla Regione oltre 200 nuovi treni

Lecco (Lècch) - La Regione Lombardia ha pronta l'immissione di 214 nuovi treni entro il 2025: un investimento complessivo di 1,7 miliardi di euro. Il dato è emerso nel corso della riunione con Rfi, Tr ...