Ilfattoquotidiano.it - Tredicenne uccisa a Piacenza, un testimone: “Il fidanzato l’ha buttata giù dal balcone”. Il pm: “Ha tentato di aggrapparsi, lui la colpiva”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Luigiù dal”. C’è unche ha dato indicazioni ritenute decisive per la morte di Aurora, la 13enne precipita da un palazzo di 7 piani. Sarebbe questa indicazione che ha indotto la Procura per i minorenni che coordina le indagini dei carabinieri dia emettere il fermo nei confronti del 15enne. Secondo ricostruzione degli inquirenti, Procura per i minorenni e carabinieri del nucleo investigativo, la mattina del 25 ottobre l’adolescente dopo essere stata spinta oltre la ringhiera delhadisperatamente dialla ringhiera stessa, ma il ragazzino a quel punto l’avrebbe colpita ripetutamente con le mani, con l’obiettivo di farla cadere. Il 5enne è stato fermato lunedì per omicidio volontario e risponde anche del porto di un cacciavite di circa 15 centimetri.