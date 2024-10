Terminator – Destino oscuro: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Terminator – Destino oscuro: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, mercoledì 30 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Terminator – Destino oscuro, film del 2019 diretto da Tim Miller. È la sesta pellicola della saga di Terminator. Il film vede il ritorno di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, affiancati da Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1998, tre anni dopo aver sconfitto il T-1000 e aver evitato l’ascesa dell’Intelligenza artificiale Skynet, John Connor viene ucciso da un T-800, inviato dal futuro prima della cancellazione di Skynet, sotto gli occhi della madre Sarah Connor. Tpi.it - Terminator – Destino oscuro: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024): trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, mercoledì 30 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2019 diretto da Tim Miller. È la sesta pellicola della saga di. Ilvede il ritorno di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, affiancati da Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1998, tre anni dopo aver sconfitto il T-1000 e aver evitato l’ascesa dell’Intelligenza artificiale Skynet, John Connor viene ucciso da un T-800, inviato dal futuro prima della cancellazione di Skynet, sotto gli occhi della madre Sarah Connor.

