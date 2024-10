Tennistavolo Paralimpico al French Open l’Italia conquista due splendide medaglie

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) E’ unazzurro di grande successo. Nella tappa dell’SQYParahato due. Elena Elli (Saronno) ha messo al collo il bronzo, mentre Leonardo Maria Coletta (ASD Fiaccola) ha ottenuto l’argento. Nelle gare della classe 8, gli Azzurri hanno fatto faville. Il racconto delle gare – Fonte comitato.it Coletta nel Gruppo 4 ha superato per 3-0 (11-1, 11-4, 11-3) l’irlandese Sean Geochegan, per 3-0 (11-6, 11-9, 11-4) il giapponese Hiromi Sato e per 3-0 (11-3, 11-5, 11-2) il lussemburghese Robert Mangen, primeggiando a punteggio pieno. Questa mattina nei quarti di finale ha prevalso per 3-1 (7-11, 11-8, 11-6, 11-8) sullo svedese Nickal Westerberg e in semifinale ha eliminato per 3-2 (11-8, 8-11, 13-11, 8-11, 11-8) il polacco Marcin Zielinski.