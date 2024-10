Teatro Ridotto, al via la rassegna "Che comico": si parte il 2 e 3 novembre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ritorna "Che comico", la stagione 2024-2025 ideata da GV Eventi, a cura di Gianluca e Valentina Tortora, che promette un mix di risate e riflessioni sul palcoscenico dei teatri Ridotto e delle Arti in Via Grimaldi a Salerno. Il debutto è previsto per sabato 2 e domenica 3 novembre al Teatro Salernotoday.it - Teatro Ridotto, al via la rassegna "Che comico": si parte il 2 e 3 novembre Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ritorna "Che", la stagione 2024-2025 ideata da GV Eventi, a cura di Gianluca e Valentina Tortora, che promette un mix di risate e riflessioni sul palcoscenico dei teatrie delle Arti in Via Grimaldi a Salerno. Il debutto è previsto per sabato 2 e domenica 3al

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Che Comico al via il 2 e 3 novembre al "Ridotto" con Stand Up Comedy Night del Collettivo Poc -; Carrara, venerdì 1° novembre al via la rassegna ‘I Concerti del Ridotto’ foto; "Insieme nel segno della musica", al via la stagione concertistica al Ridotto del Mancinelli; Teatri di Grosseto: al via dal 2 novembre la stagione 2024/25; Torna la rassegna ‘I Concerti del Ridotto’ Il primo novembre al via il nuovo ciclo di dieci appuntamenti con la musica classica; Al via 79esima stagione Barattelli: Domenica 6 ottobre al Ridotto del Teatro Comunale evento di inaugurazione; Leggi >>>

Che Comico al via il 2 e 3 novembre al “Ridotto” con Stand Up Comedy Night del Collettivo Poc

(salernonotizie.it)

StampaTorna Che Comico, la stagione 2024 – 2025 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, con l’idea di regalare una risata antistress, sempre mista alla riflessione, di cui ognuno almen ...

SPETTACOLI - "Che Comico" al Ridotto a Salerno con "Stand Up Comedy Night" del Collettivo Poc

(napolimagazine.com)

Torna Che Comico, la stagione 2024 – 2025 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, con l’idea di regalare una risata antistress, sempre mista alla riflessione, di cui ognuno almeno nel ...

Arcidosso: al via la stagione teatrale Autunno al Teatro

(maremmanews.it)

La nuova edizione della stagione teatrale amatoriale del Comune di Arcidosso in collaborazione con la compagnia teatrale NèArte NèParte ...

Sexual Fluidity? Al via l'imperdibile stagione dell'Off/Off Theatre di Roma

(romatoday.it)

Video Teatro Ridotto Video Teatro Ridotto

Da martedì 5 novembre, l’ Off/Off Theatre di Roma aprirà ufficialmente la sua stagione teatrale 2024-2025 con uno spettacolo provocatorio e attuale dal titolo " Sexual Fluidity?", un'opera del regista ...