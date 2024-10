Abruzzo24ore.tv - Stop ai carotaggi nel traforo del Gran Sasso: i lavori si spostano all'esterno

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Aquila - Le attività preliminari alla messa in sicurezza dell'acquifero saranno svolte fuori dalle gallerie. Il commissario Caputi annuncia le prossime indagini in commissione alla Camera. Le perforazioni previste per il monitoraggio dell'acquifero delsaranno sospese all'interno delle due gallerie del, spostandosi temporaneamente all'. Questo cambiamento rientra nel piano delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza del sistema idrico sotterraneo della montagna, un tema cruciale per la tutela di risorse ambientali vitali e sensibili. Pierluigi Caputi, il commissario straordinario designato dal Governo, ha presentato un aggiornamento alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, spiegando che le indagini propedeutiche verranno ora effettuate fuori dal