Sporting Braga-Vitoria Guimaraes (Coppa di Lega Portoghese, 31-10-2024 ore 19:45 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida molto interessante al Municipal (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella nuova formula della Taça de Liga, si parte con dei quarti di finale che sembrano abbastanza sbilanciati a favore di Sporting Lisbona, Benfica e Porto. La gara che fa eccezione è quella tra Braga e Vitoria Guimaraes, che si preannuncia equilibrata e molto interessante: le due squadre sono molto vicine in campionato, visto che

Braga x Vitória de Guimarães: onde assistir, escalações e tudo sobre o confronto

(mixvale.com.br)

A aguardada partida entre Braga e Vitória de Guimarães está marcada para o dia 31 de outubro de 2024, no Estádio Municipal de Braga, pelo duelo das quartas de final da Taça da Liga de Portugal. Esse c ...

Hoje há SC Braga-Vitória SC para a Taça da Liga

(diariodominho.pt)

Sporting de Braga, detentor do troféu, e FC Porto defrontam hoje Vitória de Guimarães e Moreirense, respetivamente, nos quartos de final da Taça da Liga de futebol, que já tem Sporting e Benfica ...

Rui Borges espera Vitória com “coragem e humildade” em Braga para a Taça da Liga

(msn.com)

O treinador Rui Borges afirmou hoje que o Vitória de Guimarães se vai apresentar com “coragem e humildade” num “jogo difícil” com o Sporting de Braga, em busca da ‘final four’ da Taça da Liga de futeb ...

Carvalhal diz que "reina a confiança" em Braga para bater rivais do Vitória

(msn.com)

O treinador Carlos Carvalhal frisou hoje que o Sporting de Braga quer estar na ‘final four’ da Taça da Liga de futebol e que “reina a confiança” para bater o Vitória de Guimarães, na quinta-feira.